تايلاند: رئيسة الوزراء السابقة فرّت إلى دبي

بانكوك - (د ب أ):

قالت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس إن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التي أدينت غيابيا أمس بتهمة الإهمال الجنائي وصدر بحقها حكم بالسجن خمسة أعوام، يحتمل أن تكون في دبي.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا للصحفيين: "إنها في دبي".

وأضاف أن وزارة الخارجية تنسق مع الشرطة المحلية لرصدها ومن ثم تسليم رئيسة الوزراء الهاربة إن أمكن.

جدير بالذكر أن تاكسين شيناواترا، شقيق ينجلوك، في منفى اختياري أيضا في دبي، حيث يقوم من هناك بتنسيق أعماله ويوجّه حزب بويا تاي السياسي بعد أن تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2014 .