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لماذا قد يؤذي الزوج زوجته على الرغم من حبه لها؟

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مصراوي Masrawy

لماذا قد يؤذي الزوج زوجته على الرغم من حبه لها؟

08:01 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

لماذا قد يؤذي الزوج زوجته على الرغم من حبه لها؟

لماذا قد يؤذي الزوج زوجته على الرغم من حبه لها؟

كتب - هشام عواض:

في بعض العلاقات الزوجية قد يقوم طرف بالإساءة للطرف الأخر، وذلك على الرغم من وجود الحب بينهما، وهذا ما يجعل الطرف المتضرر من عدم فهم موقف شريكه أو طالما يحبه لماذا يآذيه؟.

وقال الدكتور طه أبو حسين، استشاري الصحة النفسية، إن حدوث هذا الأمر بين الأزواج شيء وارد وطبيعي، حيث أن العلاقة الزوجية علاقة نوعية تجمع بين شخصية كانوا غرباء عن بعض، وكل منهما كان له حياة منفصلة، فبعد الزواج يمران بمرحلة التوافق والتناغم.

وأضاف "أبو حسين"، أن العلاقة الزوجية تكون مبنية على الحب والمسئولية، وربما تكون على الحب فقط أو المسئولية فقط، وفي حالة الأزواج اللذين يسيئون لزوجاتهم، قد تكون العلاقة حب لكن ليس بها مسئولية أو ألفة.

وبعض العلاقات الزوجية يكون العكس، تكون قائمة على الألفة والمسئولية ويختفي منها الحب، وهذ ما أكدت دراسة عالمية في 2009، وجاءت نتائجها أن 12% من الأزواج الذين مر على زواجهم أكثر من 25 عامًا، لا يحبون بعضهم البعض، وأن العلاقة بينهم مجرد مسئولية وأولاد وبيت.

وأكد استشاري الصحة النفسية، في بعض الحالات،ربما تكون معاملة الزوج لزوجته بها جفاء أو قسوة أو إيذاء لكنه لا يريد ذلك أو يتعمد ذلك ويقوم بذلك لأجل التوجيه أو الاصلاح لأمر ما في حياتهما.

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مصراوي Masrawy

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