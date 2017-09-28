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ماليزيا تمنع رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

ماليزيا تمنع رعاياها من السفر إلى

07:06 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

ماليزيا تمنع رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية

كوالالمبور - (د ب أ):

منعت ماليزيا رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية "حتى إشعار آخر"، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الماليزية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن منع السفر يأتي بسبب "تصاعد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتطورات ذات صلة نجمت عن التجارب الصاروخية".

وأضافت: "ستتم إعادة النظر في المنع فور عودة الوضع إلى طبيعته".

وفي فبراير الماضي أدى اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في مطار كوالالمبور الدولي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بشدة بين بيونجيانج وكوالالمبور، وقام البلدان بعد ذلك باستدعاء سفيريهما.

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