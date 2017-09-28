ميشيل أوباما تعود لدائرة الضوء السياسي بانتقادات للنساء اللواتي انتخبن ترامب

واشنطن - (د ب أ):

عادت ميشيل أوباما، السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، إلى الضوء السياسي مجددا، الأربعاء، بانتقادات لاذعة وجهتها للنساء اللواتي انتخبن دونالد ترامب العام الماضي.

وقالت أوباما في بوسطن خلال مقابلة مطولة في مؤتمر للأعمال والتسويق: "أي امرأة صوتت ضد هيلاري كلينتون صوتت ضد نفسها".

وعلى الرغم من انتقاداتها لناخبات ترامب، قالت ميشيل أوباما إنها وزوجها الرئيس السابق باراك أوباما مازالا يدعمان ترامب ويريدان أن يكون ناجحا، وفقا لما ذكرته صحيفة "بوسطن جلوب".

وقالت إنها لا تفتقد المعيشة في البيت الأبيض، رغم أنها افتقدت "الأشخاص والعمل".

ووصفت حياتها عندما كانت سيدة أولى ، قائلة: "كان الأمر يشبه إطلاق نار من مدفع .. عينان معصوبتان ويتم التصويب عليك".

وظهرت ميشيل أوباما البالغة (53 عاما) منذ ثلاثة أسابيع قبيل موعد نشر كتاب صور عن حياتها في البيت الأبيض.

وقالت السيدة الأولى السابقة أيضا إنها تعمل على كتاب آخر يتضمن قصصا عن طفولتها حول موضوع الإيمان بالذات.