المكسيك: خسائر الزلزالين الأخيرين أكثر من ملياري دولار

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قدرت الحكومة المكسيكية، الأربعاء، حجم الضرر الناجم عن زلزالين عنيفين ضربا البلاد هذا الشهر، بأكثر من ملياري دولار.

وقال الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو إن ثمة حاجة إلى 370 مليون دولار لإصلاح الضرر في ولايتي أوكساكا وشياباس وحدهما في أعقاب زلزال 7 سبتمبر.

وأسفر الزلزال الذى بلغت قوته 2ر8 درجة، ومركزه في المحيط الهادئ، عن مقتل 100 شخص في الجزء الجنوبي من البلاد.

وهناك حاجة إلى مزيد من الأموال للتعافي من الزلزال الكبير الثاني، الذي بلغت قوته 1ر7 درجة، وضرب البلاد في 19 سبتمبر.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالى 130 كيلومترا جنوبي مكسيكو سيتي مما تسبب في أضرار بالغة بالعاصمة المكسيكية. وبلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم 337 شخصا، منهم ما يقرب من 200 شخص في مكسيكو سيتي.

وبالإضافة إلى ما يقدر ب 570 مليون دولار من تكاليف إصلاح المباني، تواجه البلاد تكاليف تقدر بـ 740 مليون دولار لإصلاح المدارس المتضررة.

كما دمر الزلزالان أكثر من 1500 كنيسة ومبنى تاريخي. وقالت وزيرة الثقافة ماريا كريستينا جارسيا سيبيدا إن تكلفة إعادة بناء هذه المباني تزيد على 400 مليون دولار.

وشهدت ولايتا موريلوس وبويبلا أضرارا في 14 معبدا وديرا من القرن السادس عشر مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وقال بينا نييتو: "آمل أن يتم استعادة كل شيء في غضون فترة قصيرة".