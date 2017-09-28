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صورة وخبر: بعد الاستفتاء.. الأكراد يحتفلون

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: بعد الاستفتاء.. الأكراد يحتفلون

12:37 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

صورة وخبر: بعد الاستفتاء.. الأكراد يحتفلون

احتفالات في كردستان (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

قالت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان إن غالبية الأكراد صوتوا بـ"نعم" لصالح خيار الاستقلال عن المركزية في بغداد، مشيرة إلى أن نسبة المؤيدين للانفصال بلغت 92% من أجمالي المشاركين فيه.

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أكد أن الاستفتاء يعكس رغبة مواطني الإقليم في الانفصال عن الدولة المركزية. وقال: "قد نواجه صعوبات ولكننا سننتصر"، ودعا بغداد إلى الحوار بدلاً من تهديد حكومة كردستان العراق؛ وهو الأمر الذي استبعده رئيس وزراء العراق حيدر العبادي مؤكدًا أن الحكومة ستفرض سلطتها الاتحادية، وفق الدستور ولن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته، وفقًا لـ"بي بي سي"

وبينما يدور سجال سياسي بين بغداد وإربيل يحتفل الأكراد بنتيجة الاستفتاء في الشوارع والميادين. ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أحد المواطنيين الأكرد وهو يرفع علم الإقليم في إحدى شوارع إربيل بينما يلوح بعلامات النصر.

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مصراوي Masrawy

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