10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصول الفلسطينيين على العضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بأنه خرق للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بلاده تخلصت من آخر قذيفة كيميائية، وأعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، أن حزبه أصبح التيار السياسي الرئيسي وبات جاهزًا لتولي السلطة.

1- نتنياهو: انضمام الفلسطينيين للانتربول خرق للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصول الفلسطينيين على العضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول " بأنه خرق للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، مؤكدا أن الحرب الدبلوماسية الفلسطينية لن تمر دون رد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- المتحدث باسم الكرملين: روسيا تخلصت من آخر قذيفة كيميائية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بلاده ستكمل تنفيذ التزاماتها في مجال التخلص من الأسلحة الكيميائية عبر التخلص من آخر قذيفة كيميائية روسية، الأربعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- زعيم حزب العمال البريطاني: جاهزون لتولي السلطة

زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين - أرشيفية

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، الأربعاء، أن حزبه أصبح التيار السياسي الرئيسي وبات جاهزًا لتولي السلطة، عقب التقدم غير المتوقع الذي حققه في انتخابات يونيو.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- بابا الفاتيكان: يجب استقبال المهاجرين واللاجئين بـ"أذرع مفتوحة"

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان - أرشيفية

أطلق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إشارة الانطلاق لحملة تقوم بها منظمة كاريتاس الكاثوليكية الخيرية داعيا الى استقبال المهاجرين واللاجئين بأذرع مفتوحة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- ترامب: سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات "خطوة ايجابية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتبارا من يونيو المقبل، معتبرا إياه "خطوة ايجابية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- وزير الخارجية الفلسطيني: قبول فلسطين بـ"الإنتربول" انتصار

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - أرشيفية

رحب وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي بقبول منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، الأربعاء، فلسطين عضوا فيها. وأضاف: "هذا الانتصار تحقق بسبب رفض أعضاء الإنتربول لمحاولات التلاعب والتسلط السياسي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- إيفانكا ترامب: السماح للسعوديات بالقيادة خطوة في الاتجاه الصحيح

إيفانكا ترامب الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

أشادت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية. وأضافت: "هذه خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- القطان: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات "تاريخي"

سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر السفير أحمد القطان - أرشيفية

قال سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم بجامعة الدول العربية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن قرار السماح للمرأة بالقيادة قرار تاريخي وانتصار للمرأة السعودية، وجاء في الوقت المناسب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- رئيس الأركان الإيراني: لا نعترف بأي سيادة للأحزاب الكردية شمال العراق

رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري - أرشيفية

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن بلاده تعترف رسميا بعراق موحد، ولا تعترف باي سيادة للاحزاب والفصائل في شمال العراق،في إشارة إلى إقليم كردستان العراق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- رئيس جنوب السودان لشرطة بلاده: عليكم أن تنسقوا مع قوة حفظ السلام

رئيس جنوب السودان سلفا كير - أرشيفية

حثّ رئيس جنوب السودان سلفا كير، قوات الشرطة على التنسيق مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وخصوصا في العاصمة جوبا. وأضاف: "دوركم كقوات أمنية ليس محاربة هؤلاء الجنود. لستم هنا لقتال قوة الحماية الإقليمية أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تنسقوا معهم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا