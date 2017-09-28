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اليوم.. الحكم على محمد بديع و 92 آخرين فى قضية "أحداث بنى سويف"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على محمد بديع و 92 آخرين فى قضية "أحداث بنى سويف"

12:22 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

محمد بديع مرشد جماعة الإخوان

كتب - طارق سمير:

تُصدر محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، حكمها على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامي علي، ووائل أحمد عبد الله، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

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