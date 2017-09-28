اليوم.. الحكم على مهندس متهم بالانضمام للجماعة الإرهابية

كتب - طارق سمير:

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم "أ.م" في القضية رقم 18686 لسنة 2014 جنح الوراق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست علي خلاف القانون.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس ومحمد سليمان.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم المذكور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست علي خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقامت محكمة جنايات الجيزة بدائرة "5 " إرهاب بإصدار حكمًا عليه غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة، وفي خلال الأيام القليلة الماضية ألقت قوات الامن القبض علي المتهم الهارب في احدي محافظات الصعيد وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً ليتم اعادة اجراءات محاكمته من جديد وهو محبوس علي ذمة القضية فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .