حول العالم في 24 ساعة
حول العالم في 24 ساعة
12:26 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
كتب - عبدالعظيم قتديل:
تأثرت الساحة العالمية،اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اعلان نتائج استفتاء اقليم كردستان ورفض حكومة أربيل تسليم المطارات إلى بغداد،علاوة على انضمام فلسطين إلى الإنتربول الدولي.
1- اعلان نتائج استقلال كردستان
احتفالات أكراد العراق باجراء استفتاء حول الانفصال عن العراق (أ ف ب)
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان نتائج الاستفتاء الذي شهده الإقليم يوم الاثنين على الاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد.
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2- الفلسطينيون يرحبون بانضمام بلادهم إلى الانتربول
مواطن فلسطيني يرفع علم بلاده في غزة (أ ف ب)
رحب الفلسطينيون بانضمامهم إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) التي قبلت فلسطين عضوا فيها بغالبية أصوات 74 دولة.
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3- اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة
القوات الحكومة السورية تعبر نهر الفرات في دير الزور (أ ف ب)
وقعت الحكومة السورية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع مجموعات المعارضة المسلحة في مدينة الرستن و26 قرية في شمال مدينة حمص وسط سورية .
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4- روسيا تفكك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بالكامل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ ف ب)
أعلنت القيادة الروسية أن البلاد فككت ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بالكامل.
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5- كردستان ترفض تسليم مطاراتها إلى بغداد
علم اقليم كردستان في مطار أربيل (أ ف ب)
رفض إقليم كردستان تسليم مطاراته إلى الحكومة العراقية، واصفة القرار بأنه "غير ملائم وغير قانوني".
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