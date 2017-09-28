أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:26 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

كتب - عبدالعظيم قتديل:

تأثرت الساحة العالمية،اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اعلان نتائج استفتاء اقليم كردستان ورفض حكومة أربيل تسليم المطارات إلى بغداد،علاوة على انضمام فلسطين إلى الإنتربول الدولي.

1- اعلان نتائج استقلال كردستان

1

احتفالات أكراد العراق باجراء استفتاء حول الانفصال عن العراق (أ ف ب)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان نتائج الاستفتاء الذي شهده الإقليم يوم الاثنين على الاستقلال عن المركزية في بغداد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الفلسطينيون يرحبون بانضمام بلادهم إلى الانتربول

2

مواطن فلسطيني يرفع علم بلاده في غزة (أ ف ب)

رحب الفلسطينيون بانضمامهم إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) التي قبلت فلسطين عضوا فيها بغالبية أصوات 74 دولة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة

3

القوات الحكومة السورية تعبر نهر الفرات في دير الزور (أ ف ب)

وقعت الحكومة السورية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع مجموعات المعارضة المسلحة في مدينة الرستن و26 قرية في شمال مدينة حمص وسط سورية .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- تفكك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بالكامل

4

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ ف ب)

أعلنت القيادة الروسية أن البلاد فككت ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بالكامل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- كردستان ترفض تسليم مطاراتها إلى بغداد

5

علم اقليم كردستان في مطار أربيل (أ ف ب)

رفض إقليم كردستان تسليم مطاراته إلى الحكومة العراقية، واصفة القرار بأنه "غير ملائم وغير قانوني".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال