القبض على 35 شخصا من أطراف خصومات ثأرية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام خلال 24 ساعة الأخيرة، حملة أمنية مكبرة، جمعت 12 قطعة سلاح ناري متنوع "رشاش جرينوف - آلية - وفرد خرطرش" وألقت القبض على حائزيها، وضبطت 35 شخصًا من أطراف الخصومات الثأرية الخارجة عن القانون؛ وضبط 46 قضية متنوعة.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.