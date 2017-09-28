القبض على 35 شخصا من أطراف خصومات ثأرية في قنا
القبض على 35 شخصا من أطراف خصومات ثأرية في قنا
12:24 ص الخميس 28 سبتمبر 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام خلال 24 ساعة الأخيرة، حملة أمنية مكبرة، جمعت 12 قطعة سلاح ناري متنوع "رشاش جرينوف - آلية - وفرد خرطرش" وألقت القبض على حائزيها، وضبطت 35 شخصًا من أطراف الخصومات الثأرية الخارجة عن القانون؛ وضبط 46 قضية متنوعة.
وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط كيلو وربع "هيروين" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية (صور)
-
ضبط 20 محكومًا عليهم و118 مخالفة مرورية بسيناء
-
ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا
-
القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 23 قطعة سلاح في قنا
إعلان
إعلان