تحرير 14 محضر تموين في حملة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

شنت إدارة التموين بشرم الشيخ، حملة مكبرة على المطاعم والكافيتريات والمحال التجارية، أمس الأربعاء، برئاسة ميلاد راغب رئيس مكتب تموين شرم الشيخ، والمقدم عادل إمام وكيل مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا مقسم ما بين 3 محاضر بيع بأذيد من التسعيرة المقررة، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم والكافتريات، و5 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة بالمحال التجارية، وتمت إحالة المحاضر للنيابة لتتولى التحقيق.