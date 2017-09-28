أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحرير 14 محضر تموين في حملة بشرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 14 محضر تموين في حملة بشرم الشيخ

12:23 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

تحرير 14 محضر تموين في حملة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

شنت إدارة بشرم الشيخ، حملة مكبرة على المطاعم والكافيتريات والمحال التجارية، أمس الأربعاء، برئاسة ميلاد راغب رئيس مكتب تموين شرم الشيخ، والمقدم عادل إمام وكيل مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا مقسم ما بين 3 محاضر بيع بأذيد من التسعيرة المقررة، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم والكافتريات، و5 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة بالمحال التجارية، وتمت إحالة المحاضر للنيابة لتتولى التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ

    أخبار

  • ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

    أخبار

  • ضبط لحوم مجهولة المصدر داخل مطعم للأكلات السريعة بشرم الشيخ

    أخبار

  • رئيس تحرير "تليجراف" قبل مغادرة شرم الشيخ: أتمنى عودة السياحة اﻹنجليزية

    أخبار

إعلان

d122a66ea3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم