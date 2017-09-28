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بالسمسمية والفنون الشعبية.. السويس تحتفل باليوم العالمي للسياحة

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مصراوي Masrawy

بالسمسمية والفنون الشعبية.. السويس تحتفل باليوم العالمي للسياحة

11:40 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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بالصور.. فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ

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بالصور.. فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ

السويس - حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن متحف السويس القومي سيفتح للجمهور في الفترة من 20 أكتوبر المقبل، ولمدة أسبوع في إطار احتفال السويس بالعيد القومي، وذكرى انتصار المقاومة الشعبية على القوات الإسرائيلية في 24 أكتوبر 1973.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة السويس، مساء اليوم الأربعاء، أمام متحف السويس القومي، بمناسبة اليوم العالمي للسياحية، وتخلل برنامج الحفل فقرات فنية قدمتها فرق الفنون الشعبية والآلات بقصر ثقافة السويس.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني قدمته فرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال، قدمت خلاله عدد من أغاني التراث المرتبطة بتاريخ السويس والمقاومة.

وتضمن الاحتفال عرضًا للتنورة، كما ألقى الشعر أحمد أبو سمرة قصيدة وطنية بعنوان "في حب "، بالإضافة إلى فقرة كورال أطفال، التابعة للشباب والرياضية بقيادة أشرف الخميسي.

وأوضح اللواء أحمد حامد، أن المحافظة ستنظم عدة احتفالات في أكتوبر المقبل، بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر وذكرى انتصار المقاومة الشعبية.

"السويس تمتلك مقومات تجعلها مدينة سياحية متميزة".. قال اللواء حامد، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم مختلف الأنشطة السياحية سواء ما يتعلق بالسياحة الدينية في مزارات موسى، أو الترفيهية في العين السخنة، أو الاستشفائية في عيون المياه الكبريتية بالعين السخنة.

وأضاف: "فضلًا عما يحتويه متحف السويس من مقتنيات أثرية من الأسر الفرعونية، توضح رحلات البحارة القدماء وكيف كانت حركة التجارة، وتاريخ حفر القناة القديمة وقناة سيزوستريس".

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