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إصابة عنصربالجيش الليبي في اشتباك مع احدى الميليشيا في بنغازي

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مصراوي Masrawy

إصابة عنصربالجيش الليبي في اشتباك مع احدى الميليشيا في بنغازي

12:03 ص الخميس 28 سبتمبر 2017

إصابة عنصربالجيش الليبي في اشتباك مع احدى الميليشيا في بنغازي

الجيش الليبي

بنغازي - (د ب أ):
أعلن ميلود الزوي، الناطق باسم قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، التابع لمجلس النواب ، عن إصابة أحد أفرادها خلال الاشتباكات المباشرة مع ميليشيات ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي بمحيط الفندق البلدي في مدينة بنغازي.

وقال الزوي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الصاعقة تقدمت بحذر شديد بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، وأنها فرضت سيطرتها على عدة مواقع، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تتحصن في الأدوار الأرضية للمباني،بحسب موقع "بوابة أفريقيا " الليبي.

كان المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي" قد اعلن، في الخامس من يوليو الماضي، تحرير مدينة بنغازي شرقي ليبيا بأكملها من التنظيمات الإرهابية.

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