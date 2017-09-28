إصابة عنصربالجيش الليبي في اشتباك مع احدى الميليشيا في بنغازي

بنغازي - (د ب أ):

أعلن ميلود الزوي، الناطق باسم قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب ، عن إصابة أحد أفرادها خلال الاشتباكات المباشرة مع ميليشيات ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي بمحيط الفندق البلدي في مدينة بنغازي.

وقال الزوي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الصاعقة تقدمت بحذر شديد بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، وأنها فرضت سيطرتها على عدة مواقع، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تتحصن في الأدوار الأرضية للمباني،بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

كان المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي" قد اعلن، في الخامس من يوليو الماضي، تحرير مدينة بنغازي شرقي ليبيا بأكملها من التنظيمات الإرهابية.