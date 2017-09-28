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رئيس أسوان يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المتهم بالإرهاب

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رئيس أسوان يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المتهم بالإرهاب رئيس أسوان يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المتهم بالإرهاب

التحرير

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اختفى حمادة السيد مدافع وقائد فريق أسوان، منذ يوم الخميس الماضي، في ظروف غامضة، حيث ترددت أنباء قوية، أنه تم القبض عليه من جانب جهاز الأمن الوطني، للاشتباه في وجود علاقة بينه وبين بعض الجماعات الإرهابية.

وتواصلت التحرير مع حسن عبدالقادر رئيس نادي أسوان، والذي أكد أنه اختفى منذ 5 أيام ماضية، حيث فشل النادي في الوصول إليه بأي طريقة، مشيرًا إلى أن النادي الأسواني لا يعلم عنه شيئًا منذ اختفائه.

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كانت ترددت أنباء، بأن قوات الأمن الوطني، تفاجأت بوجود الرقم الشخصي لنجم المقاولون السابق ولاعب أسوان الحالي، على هاتف أحد الإرهابيين المقبوض عليهم في سيناء.

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التحرير

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