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دوري الأبطال| باريس سان جيرمان يسحق بايرن ميونيخ بثلاثية (فيديو)

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دوري الأبطال| باريس سان جيرمان يسحق بايرن ميونيخ بثلاثية (فيديو) دوري الأبطال| باريس سان جيرمان يسحق بايرن ميونيخ بثلاثية (فيديو)

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لم تمر سوى دقيقتين فقط على انطلاق المباراة، ليفتتح الفريق الفرنسي التسجيل عن طريق دانييل ألفيس، قبل أن يتمكن كافاني من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 31، بينما اختتم نيمار دا سيلفا أهداف أصحاب الأرض بالثالث في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

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بهذا الفوز تصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يليه في المركز الثاني بايرن ميونخ بثلاثة نقاط، ويأتي سيلتك الأسكتلندي في المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يتذيل أندرلخت البلجيكي الترتيب بدون نقاط.

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