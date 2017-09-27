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تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

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تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

التحرير

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فاز فريق تشيلسي على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل أنطوان جريزمان في الدقيقة 40 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل ألفارو موراتا في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 90 تمكن ميشي باتشواي من إدراك الهدف الثاني وهو هدف الفوز للبلوز.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي لـ 6 نقاط في المركز الأول من المجموعة C والتي تضم كلًا من روما وكارباكا اغدام بينما يتجمد رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

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