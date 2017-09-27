بعد تصريحات "الهلالي" عن الفرعون "وليد".. رواد تويتر: " لا اسمه هيثم ومن شبرا"​

كتب- مصطفى المنشاوي:

أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول هوية فرعون مصر الذي ذكر في القرآن الكريم، جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "سلطان" تدوينة على تويتر، فرعون "موسى من خرسان واسمه "وليد" إيوه ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل، وحتشبسوت أسمها الحقيقي هايدي".

وعلقت "ندودا"، "اعتقد أن اسمه هيثم ومن شبرا، والله أعلم".

فيما قالت "أسماء"، "أيوه كان راسم على المعابد قلب وسهم وكاتب وليد وأسيا".

وقال "ويكيليكس": " أنت صح ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل".

وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه "عَلم من خلال بعض المراجع التى أطلع عليها، إن فرعون مصر الذى تحاجج مع سيدنا موسى عليه السلام ليس مصرياً بل هو من خرسان وهى منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان".