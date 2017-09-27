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بعد تصريحات "الهلالي" عن الفرعون "وليد".. رواد تويتر: " لا اسمه هيثم ومن شبرا"​

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مصراوي Masrawy

بعد تصريحات "الهلالي" عن الفرعون "وليد".. رواد تويتر: " لا اسمه هيثم ومن شبرا"​

11:32 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الدكتور سعد الدين الهلالي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول هوية فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم، جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "سلطان" تدوينة على تويتر، فرعون "موسى من خرسان واسمه "وليد" إيوه ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل، وحتشبسوت أسمها الحقيقي هايدي".

سلطان

وعلقت "ندودا"، "اعتقد أن اسمه هيثم ومن شبرا، والله أعلم".

ندودا

فيما قالت "أسماء"، "أيوه كان راسم على المعابد قلب وسهم وكاتب وليد وأسيا".

اسماء

وقال "ويكيليكس": " أنت صح ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل".

ويكيليكس

وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه "عَلم من خلال بعض المراجع التى أطلع عليها، إن فرعون مصر الذى تحاجج مع سيدنا موسى عليه السلام ليس مصرياً بل هو من خرسان وهى منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان".

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