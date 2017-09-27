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بالصور.. فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ

11:26 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

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بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

جنوب سيناء - داليا منير:

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي، من ممشى خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

واشتركت في فعاليات الاحتفال فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقه إسكندراني الحرية و"صعيدي الشلالات" و"فرقة السلام سموحة"، وهم طلائع جمهورية العربية من الإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنيا وبورسعيد بالإضافة لمشاركة عدد من أبناء الجاليات العربية.

وضمت الفعاليات ورشة فنية للرسم على الأسفلت، وتقديم عروض فلكلورية وديفليه مسيرة فنية وماراثون وعروض لعرائس الماريونيت.

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