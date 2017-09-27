توزيع 150 زي مدرسي على تلاميذ بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وزعت جمعية الأورمان الخيرية فرع كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 150 زي مدرسي وحقائب وأدوات مدرسية، على التلاميذ غير القادرين، من أبناء المرحلة الابتدائية، على هامش استعدادات الجمعية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال العميد علاء نجم مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية ستبدأ من يوم غد الخميس، في سداد المصروفات المدرسية لـ30 تلميذًا وتلميذة من غير القادرين بقرية "قراجة" التابعة لمركز كفر الشيخ.