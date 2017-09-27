سلماوي عن أكشاك الفتوى: ديه أكشاك فتنة (فيديو)

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قال محمد سلماوي، الكاتب الصحفي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تفسر الإجراءات الاقتصادية بشكل خاطئ للمواطنين مستغلين بذلك الصمت الحكومي في تفسير أثار هذه الاجراءات على حياة الشعب.

وأضاف سلماوي خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على فضائية «النهار وان»، مساء الأربعاء، أن الدولة أخطأت في مواجهة هذه الجماعة وذلك من خلال ملاحقتهم أمنيًا، وفي نفس الوقت ترك شيوخهم على القنوات المحسوبة على الدولة لبث التطرف.

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وأوضح أن ماسبيرو من الممكن أن يقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة في توضيح أثار الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة خلال هذه الفترة.

وأنتقد فكرة أكشاك الفتوى الموجود في المترو بقوله: «كشك فتوى ده، ولا كشك فتنة»، لافتَا إلى أنه شاهد هذا الكشك في المترو يُغطي جدارية فنية، ما يعني حجب الفن عن المواطن، وترك التطرف يصل إليه.