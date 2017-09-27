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النائب العام يعود من أسبانيا

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مصراوي Masrawy

النائب العام يعود من أسبانيا

10:46 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

النائب العام يعود من أسبانيا

كتب- طه عبيد:

وصل النائب العام المستشار نبيل صادق، مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من العاصمة الإسبانية مدريد بعد زيارة استغرقت عدة أيام، وقع خلالها مذكرة تفاهم مع نظيره الإسباني خوسيه ماثا، بشأن التعاون مابين النيابة العامة في كلا البلدين، في مجال مكافحة الجريمة، وبصفة خاصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عابرة الحدود والجرائم الإليكترونية.

وعلى هامش توقيع الإتفاقية تم عقد لقاء ثنائي بين الجانبين، بحثا خلاله سبل تدعيم التعاون المستقبلي بين النيابتين العامتين علمًا بأن هذه تُعد أول مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مابين جمهورية العربية والمملكة الإسباني

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مصراوي Masrawy

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