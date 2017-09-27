​غدًا.. غادة والي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والقابضة للتشييد

القاهرة- أ ش أ:

تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غد الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى استثمار أصوله العقارية تحقيقا لأعلى عائد ممكن لتلك الاستثمارات في ضوء خطة البنك المستقبلية ومن خلال الاستفادة من خبرة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في مجال إدارة الأصول العقارية واستثمارها.