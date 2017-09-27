أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​غدًا.. غادة والي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والقابضة للتشييد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​غدًا.. غادة والي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والقابضة للتشييد

10:40 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

​غدًا.. غادة والي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر والقابضة للتشييد

غادة والي

القاهرة- أ ش أ:

تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غد الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى استثمار أصوله العقارية تحقيقا لأعلى عائد ممكن لتلك الاستثمارات في ضوء خطة البنك المستقبلية ومن خلال الاستفادة من خبرة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في مجال إدارة الأصول العقارية واستثمارها.

هذا المحتوى من

cba7afbf53.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة التضامن: بدء الدراسة لأول دبلومة جامعية متخصصة في علاج الإدمان

    أخبار

  • وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم الطريق الصحراوي ببني سويف

    أخبار

  • غادة والي: المخدرات السبب الرئيسي للتحرش وجرائم السرقة والقتل

    أخبار

  • "التضامن": 5 آلاف مشهد بالأعمال الدرامية روجت للإدمان في رمضان الماضي

    أخبار

إعلان

c5353ba4cd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية