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​مكرم محمد أحمد: السيسي كان سبّاقًا في إعادة مصر لهويتها الأفريقية

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مصراوي Masrawy

​مكرم محمد أحمد: كان سبّاقًا في إعادة لهويتها الأفريقية

10:36 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

​مكرم محمد أحمد: السيسي كان سبّاقًا في إعادة مصر لهويتها الأفريقية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد ، على ضرورة الاعتراف بهوية مصر الأفريقية التي لا تقل مكانة وأهمية عن هويتها العربية.

جاء ذلك في كلمته في ختام حفل المؤتمر الأول لمنظمة "بان أفريكان موفمنت" العالمية بالقاهرة بمناسبة مرور 120 عاما على إطلاق نداء الحرية والوحدة للقارة الأفريقية.

وأشاد مكرم بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان سباقا فى إعادة مصر لهويتها الأفريقية، وطالب بضرورة وحدة وادي النيل والعمل سويا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية، مشيرا إلى أن حركات التحرر الأفريقية من الاستعمار دعمتها وساندتها مصر منذ زمن بعيد.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الكاتب والمفكر مكرم محمد أحمد ومنحه درع الاستحقاق الذهبي بلقب (فارس الكلمة) لدوره في دعم الفكر التنويري وجهوده في نشر الوعي وتشجيع مواجهة الفكر بالفكر، وكذا إيلاءه الاهتمام الأكبر بتجديد الخطاب الإعلامي المصري وتطوير القدرات الإعلامية لباقي دول القارة.

كما تم تكريم وفد الإعلاميين الأفارقة المشارك بالدورة التدريبية الأساسية رقم 42 التي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتضم ثلاثين إعلاميا أفريقيا من 13 دولة هي (إريتريا، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، مالاوي، مورشيوس، ناميبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، أوغندا، زيمبابوي، جنوب السودان).

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Asha

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