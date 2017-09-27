أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 200 شريط مخدر داخل "علب الشاي" بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 200 شريط مخدر داخل "علب الشاي" بمطار القاهرة

10:30 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل "علب الشاي"، كانت بحوزة راكب مصري قادم من تركيا، حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أن عمرو الفولي مأمور الجمارك اشتبه في الراكب أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التابعة لشركة النيل القادمة من اسطنبول، وبتفتيشه تم العثور على 200 شريط من عقار "سوبوكسون" المخدر داخل علب شاي، أقر الراكب بحيازتها.

وحرر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، محضر للراكب وأحاله للنيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة طفل في حريق سيارة بمحيط مطار القاهرة

    أخبار

  • 24 فوجًا سياحيًا يصلون إلى القاهرة

    أخبار

  • وصول جثمان إيمان "أسمن امرأة فى العالم" من الإمارات

    أخبار

  • نائب وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية يصل القاهرة

    أخبار

إعلان

44826f2c2a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية