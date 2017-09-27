إحباط تهريب 200 شريط مخدر داخل "علب الشاي" بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل "علب الشاي"، كانت بحوزة راكب مصري قادم من تركيا، حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أن عمرو الفولي مأمور الجمارك اشتبه في الراكب أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التابعة لشركة النيل القادمة من اسطنبول، وبتفتيشه تم العثور على 200 شريط من عقار "سوبوكسون" المخدر داخل علب شاي، أقر الراكب بحيازتها.

وحرر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، محضر للراكب وأحاله للنيابة.