أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الدميري": تنظيم فعاليات بمحافظات مصر احتفالاً بيوم السياحة العالمي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الدميري": تنظيم فعاليات بمحافظات احتفالاً بيوم السياحة العالمي

10:25 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

هشام الدميري رئيس هيئة السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

صرح هشام الدميري رئيس هيئة السياحة، بأن الوزارة ستقيم عدة فعاليات في محافظات مصر خلال الأسابيع القادمة في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، مضيفًا أنه سيتم دعوة شخصيات هامة من عدد من الدول لحضورها، وذلك لجذب أنظار العالم إلى المقصد السياحي المصري الفريد، وأبرزها الاحتفال بمرور 200 سنة على اكتشاف معبد أبو سمبل.

وأضاف الدميري في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي من منطلق العمل على تثمين الاحتفال بهذا اليوم والحرص على تعظيم مردوده فى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية للمقصد المصرى على المستوى الدولى خاصة فى ضوء الزيادة الملحوظة فى الحركة السياحية الوافدة وبالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية.

يذكر أن هذا العام هو عام "السياحة المستدامة – أداةٌ من أجل التنمية" والذي يبرز أهمية السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والذي يأتي متسقًا مع إستراتيجية وزارة السياحة التي تعتمد في أحد محاورها الرئيسية على تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط من خلال خلق فرص عمل وتحقيق المساواة في الفرص، لكن أيضا في تحقيق تنمية مجتمعية من خلال إدماج المجتمع المحلي في الأنشطة المتعلقة بالسياحة، وهو ما يؤدي بدوره لتحقيق ما نسميه بالمحرك الرئيسي لدعم السلام الاجتماعي وتحقيق السعادة بين الأفراد، هذا بالاضافة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالسياحة الخضراء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس وكالة السياحة الروسية يعرب عن تفاؤله بعودة رحلات الطيران إلى

    أخبار

  • "تنشيط السياحة": نحترم القرار الروسي بشأن عودة رحلات الطيران إلى مصر

    أخبار

  • رئيس هيئة تنشيط السياحة يبدأ رحلة عمل إلى بولندا وأوكرانيا

    أخبار

  • بالصور.. روبرتو كارلوس وديكو وبيريس في جولة بالأهرامات

    أخبار

إعلان

144b89381b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "