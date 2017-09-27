"الدميري": تنظيم فعاليات بمحافظات مصر احتفالاً بيوم السياحة العالمي

كتب- مصطفى المنشاوي:

صرح هشام الدميري رئيس هيئة السياحة، بأن الوزارة ستقيم عدة فعاليات في محافظات مصر خلال الأسابيع القادمة في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، مضيفًا أنه سيتم دعوة شخصيات هامة من عدد من الدول لحضورها، وذلك لجذب أنظار العالم إلى المقصد السياحي المصري الفريد، وأبرزها الاحتفال بمرور 200 سنة على اكتشاف معبد أبو سمبل.

وأضاف الدميري في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي من منطلق العمل على تثمين الاحتفال بهذا اليوم والحرص على تعظيم مردوده فى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية للمقصد المصرى على المستوى الدولى خاصة فى ضوء الزيادة الملحوظة فى الحركة السياحية الوافدة وبالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية.

يذكر أن هذا العام هو عام "السياحة المستدامة – أداةٌ من أجل التنمية" والذي يبرز أهمية السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والذي يأتي متسقًا مع إستراتيجية وزارة السياحة التي تعتمد في أحد محاورها الرئيسية على تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط من خلال خلق فرص عمل وتحقيق المساواة في الفرص، لكن أيضا في تحقيق تنمية مجتمعية من خلال إدماج المجتمع المحلي في الأنشطة المتعلقة بالسياحة، وهو ما يؤدي بدوره لتحقيق ما نسميه بالمحرك الرئيسي لدعم السلام الاجتماعي وتحقيق السعادة بين الأفراد، هذا بالاضافة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالسياحة الخضراء.