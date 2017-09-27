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ضبط طن "بانجو" و1500 قرص مُخدر بمخزن تحت الأرض بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط طن "بانجو" و1500 قرص مُخدر بمخزن تحت الأرض بالشرقية

10:56 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من المواد المُخدرة، بمخزن سري "تحت الأرض" على طريق "رمسيس" بدائرة قسم ثان العاشر.

ووردت معلومات لضباط مكافحة مخدرات العاشر من رمضان، تفيد بقيام كلًا من "أحمد. س. ع. أ" 35 عامًا، مُقيم بعزبة "العكفان" التابعة لدائرة مركز بلبيس، وله محل إقامة آخر بطريق "رمسيس"، و"سلامة. ع. س" وشهرته "سلامة قنابل" 45 عامًا، مُقيم بمنطقة "ابني بيتك"، عاطلين، بتخزين كمية من المواد المُخدرة داخل مخزن سري تحت الأرض على طريق "رمسيس" بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وبمداهمة المخزن، عُثر بداخله على طن من نبات "البانجو" المُخدر، وسلاح "جرينوف" و425 طلقة نارية مُختلفة الأعيرة، و1500 قرص من عقار "الترمادول" المُخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علة المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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