تركيا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى إقليم كردستان

أنقرة - (د ب أ):

جددت وزارة الخارجية التركية تحذير رعاياها من السفر إلى محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأناضول الرسمية اليوم الأربعاء، "نجدد تحذير رعايانا الذين يخططون للسفر إلى دهوك وأربيل والسليمانية، من مخاطر أمنية محتملة ناجمة عن الاستفتاء غير المشروع الذي أجرته إدارة الإقليم".

وجددت الخارجية تحذير رعاياها الموجودين في تلك المحافظات أيضاً من المخاطر الأمنية المحتملة الناجمة عن الاستفتاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تركيا أنها ستعلق الرحلات الجوية من وإلى محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.

وأعلنت عدة دول تعليق رحلاتها الجوية إلى كردستان بداية من الجمعة، بينها مصر ولبنان.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، في وقت سابق اليوم، إن 7ر92%من الناخبين الاكراد العراقيين على الأقل صوتوا لصالح استقلال كردستان العراق في استفتاء أول أمس الاثنين.

وبلغت نسبة الاقبال 16ر72% في اقليم كردستان، وكذلك في المناطق المتنازع عليها التي يسيطر عليها الاكراد في العراق، ومراكز الاقتراع في الخارج.

وتأتى هذه النتائج وسط نزاع متزايد بين اربيل والحكومة المركزية في بغداد.