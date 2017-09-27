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تركيا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

تركيا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى إقليم كردستان

10:42 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تركيا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى إقليم كردستان

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ):
جددت وزارة الخارجية التركية تحذير رعاياها من السفر إلى محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأناضول الرسمية اليوم الأربعاء، "نجدد تحذير رعايانا الذين يخططون للسفر إلى دهوك وأربيل والسليمانية، من مخاطر أمنية محتملة ناجمة عن الاستفتاء غير المشروع الذي أجرته إدارة الإقليم".

وجددت الخارجية تحذير رعاياها الموجودين في تلك المحافظات أيضاً من المخاطر الأمنية المحتملة الناجمة عن الاستفتاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تركيا أنها ستعلق الرحلات الجوية من وإلى محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.

وأعلنت عدة دول تعليق رحلاتها الجوية إلى كردستان بداية من الجمعة، بينها ولبنان.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، في وقت سابق اليوم، إن 7ر92%من الناخبين الاكراد العراقيين على الأقل صوتوا لصالح استقلال كردستان العراق في استفتاء أول أمس الاثنين.

وبلغت نسبة الاقبال 16ر72% في اقليم كردستان، وكذلك في المناطق المتنازع عليها التي يسيطر عليها الاكراد في العراق، ومراكز الاقتراع في الخارج.

وتأتى هذه النتائج وسط نزاع متزايد بين اربيل والحكومة المركزية في بغداد.

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