تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وتدريبات شاقة للحراس

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب الجامعة بتونس العاصمة تقسيمة قوية بين اللاعبين في نهايته.

وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وقيام الكابتن حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة، بتطبيق العديد من الجمل الفنية.

كما شهد مران الفريق، على ملعب الجامعة بتونس العاصمة تدريبات شاقة لحراس المرمى، حيث شارك في تدريبات حراسة المرمى شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي تحت قيادة الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس حيث وركز على تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العرضية والضربات الثابتة.

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يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي، الأحد المقبل، على ملعب سوسة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.