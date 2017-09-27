الأهلي يغادر إلى سوسة مساء الخميس

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قرر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السفر إلي مدينة سوسة مساء غد –الخميس- استعداداً لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء قرار المدير الفني بالسفر مبكرًا من أجل تهيئة اللاعبين نفسيًا للمواجهة الهامة والرتقبة وكذلك معايشة الأجواء المختلفة تماماً في المدينة التونسية الساحلية التي تمثل معقل فريق النجم.

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ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مرانًا خفيفًا عصر الغد علي ملعب الجامعة بالعاصمة تونس، علي أن يعود الفريق إلي فندق الإقامة لتناول وجبة العشاء، والتحرك بعدها إلى مدينة سوسة التي تبعد عن فندق الإقامة حوالي 180 كيلومترا.