ميركل تشارك في ندوة انتخابية لحزبها بولاية سكسونيا السفلى الألمانية

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن المعركة الانتخابية لحزبها المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا السفلى، دخلت مرحلة ساخنة.

وفي ندوة انتخابية في مدينة هيلدسهايم بحضور بيرند التهوسمان، المرشح الأول للحزب المسيحي في الولاية، قالت ميركل مساء اليوم الأربعاء:" أود أن تُحْكَم هذه الولاية بشكل أفضل".

وأشارت ميركل إلى أن ولاية شلزفيج هولشتاين شهدت دفعة جديدة في السياسة بتولي دانيل جونتر، عضو حزبها المسيحي، رئاسة الحكومة في هذه الولاية " فلماذا لا يكون لدى سكسونيا السفلى أيضا شيء جميل؟".

وعن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، قالت ميركل:" نحن أمام سلسلة كاملة من الواجبات المنزلية، التي كلفنا بها الناس الذين لم يصوتوا هذه المرة للحزب المسيحي".

وتشهد سكسونيا السفلى في الخامس عشر من الشهر المقبل انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد، وجاء إجراء الانتخابات المبكرة، بعد أن تحول أحد نواب حزب الخضر في برلمان الولاية إلى الحزب المسيحي، الأمر الذي أفقد الحكومة الائتلافية المكونة من الاشتراكيين والخضر، الأغلبية داخل البرلمان.