نتنياهو: انضمام الفلسطينيين للانتربول خرق للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصول الفلسطينيين على العضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول " بأنه خرق للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، مؤكدا أن الحرب الدبلوماسية الفلسطينية لن تمر دون رد.

جاء ذلك خلال اجتماع نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، في القدس مع الموفد الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون جرينبلات ومع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان،بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، خلال الاجتماع، إن أعمال القيادة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة تمس بشكل كبير بفرص تحقيق السلام.

وأوضح أن الفلسطينيين رفضوا شجب اعتداء هار ادار "الإرهابي" ودعوا إلى تقديم إسرائيليين للقضاء في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

كانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" قد صوتت بالموافق على الطلب الفلسطيني للانضمام لعضوية المنظمة، وذلك رغم معارضة إسرائيل.