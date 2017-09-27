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​زاهي حواس يرد على سعدالدين هلالي بعد تصريحاته عن الفرعون "وليد"

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مصراوي Masrawy

​زاهي حواس يرد على سعدالدين هلالي بعد تصريحاته عن الفرعون "وليد"

10:19 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

زاهي حواس وزير السياحة الأسبق

كتب- محمد عمارة:

انتقد زاهي حواس، وزير السياحة الأسبق، تصريحات سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن أن فرعون كان يدعى "وليد"، قائلًا: "ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف حواس في تصريح لمصراوي، أن "كل الوثائق والبرديات تقول إن فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم مصرياً وغير ذلك تخاريف ليس لها أساس من الصحة".

وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه "عَلم من خلال بعض المراجع التى أطلع عليها، إن فرعون مصر الذى تحاجج مع سيدنا موسى عليه السلام ليس مصرياً بل هو من خرسان وهى منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان".

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