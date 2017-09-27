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"الأعلى للإعلام": تشكيل لجنة إعلامية خاصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": تشكيل لجنة إعلامية خاصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

10:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مكرم محمد احمد

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم تشكيل لجنة إعلامية خاصة لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، وأنه سيتم مناقشة الضوابط الاعلامية للانتخابات الرئاسية في الاجتماع المقبل.

وأضاف عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أنه سيكون هناك تعاون مع الهيئة العليا للانتخابات بمجرد الإعلان عن شروط الترشح ونظام الاقتراع، فالمجلس سيشكل لجنة إعلامية للعملية الانتخابية وسيضع ضوابط الهيئة في الاعتبار.

​وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة لرصد المخالفات ولضبط مشهد الإعلام الرياضي برئاسة سوزان القليني منبثقة من لجنة الرصد، تضم فهمي عمر وحسن المستكاوي وحاتم زكريا نظرا لأن مشهد الإعلام الرياضي مضطرب.

واستطرد: "مشروع قانون حرية تداول المعلومات وصل لصيغة النهائية، والمناقشات لازالت مستمرة واعتقد أن المجلس سيعلن عن المشروع بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل".

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