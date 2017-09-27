إزالة 30 حالة تعد على أرض ملك القوات المسلحة بالقليوبية
إزالة 30 حالة تعد على أرض ملك القوات المسلحة بالقليوبية
10:22 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
إزالة 30 حالة تعد على أرض ملك القوات المسلحة بالقل
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت الأجهزة التنفيذية بالخانكة، برئاسة مجدي نجاح رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، حملة إزالات بطريق السلام الخانكة، أرض ملك القوات المسلحة، داخل نطاق أمن مستودع القليوبية الاستراتيجي، التي تم التعدي عليها من قِبل عدد من المواطنين، وتم إزالة 30 حالة، وتم تحرير محاضر بذلك.
شارك في الحملة اللواء خالد سالم مساعد فرقة الخانكة، والمقدم محمد أبو بكر نائب المأمور، والعقيد وائل صلاح، والمقدم عادل خليل القوات المسلحة، طلال رببع نائب رئيس المدينة، وصباح محفوظ رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر.
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