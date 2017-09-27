الموافقة على تأهيل الجهاز الإداري بجامعة المنصورة للحصول على "الأيزو"

الدقهلية - رامي القناوي:

وافق مجلس جامعة المنصورة، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، على تأهيل الجهاز الإداري بجامعة المنصورة، للحصول على شهادة ISO الأيزو 9001 لجودة أداء الجهاز الإداري، بجميع الإدارات وتطوير النظام الإداري بالقطاعات الإدارية المختلفة في التعليم والمستشفيات الجامعية.

وكلف مجلس الجامعة الدكتور أسماء عبدالمنعم مصطفى، مدير مركز تطوير الآداء الجامعي، بالإشراف على المشروع وتقديم الدراسة الكاملة لآلية التنفيذ.

وقال القناوي، إن هناك ضرورة لتطوير مهارات الجهاز الإداري والعاملين به للوصول لأعلى معدلات نجاح الجهاز الإداري، وضرورة التفعيل الحقيقي لمخرجات المشروع للارتقاء بالمستوى الإداري بإدارات الجامعة المختلفة لتحقيق المواصفات القياسية الدولية لمتطلبات شهادة ISO الأيزو 9001.