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مسؤولة أوروبية تشدد على ضرورة إبقاء الازمة السورية فى دائرة الاهتمام الدولي

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مصراوي Masrawy

مسؤولة أوروبية تشدد على ضرورة إبقاء الازمة السورية فى دائرة الاهتمام الدولي

10:00 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مسؤولة أوروبية تشدد على ضرورة إبقاء الازمة السورية فى دائرة الاهتمام الدولي

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريست

بيروت - (د ب أ):

اتفقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة كريستينا لاسن، مع رئيس اللبنانية سعد الحريري، خلال لقائهما اليوم الأربعاء، على تنسيق جهود انعقاد مؤتمر الاتحاد الأوروبي الثاني حول "دعم سورية والمنطقة" في بروكسل ربيع 2018.

وأشارت لاسن في بيان وزعته مساء اليوم الاربعاء، إلى ضرورة استمرار الأسرة الدولية في وضع الاهتمام بالأزمة السورية، والاستجابة لمواجهة تداعياتها، في رأس سلم أولوياتها، وتشجيع التنفيذ الكامل للالتزامات المقطوعة في بروكسل في ابريل الماضي.

وناقش الجانبان، بحسب البيان "جهود الحكومة للتوصل إلى إتفاق حول الموازنة وقانوني الأجور والضرائب، فضلا عن الاستعدادات للانتخابات النيابية.

ورحبت لاسن بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات مشددة على أهمية إجرائها في موعدها، وأبدت من جديد رغبة الاتحاد الأوروبي في إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات.

وأعادت لاسن تأكيد "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية للبنان" وشددت على أهمية احتواء العجز.

وأكدت لاسن مجددا، بحسب البيان، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدود لبنان، بما في ذلك عبر تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة للحدود".

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