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استطلاعات جديدة تظهر ارتفاع شعبية ماكرون

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مصراوي Masrawy

استطلاعات جديدة تظهر ارتفاع شعبية ماكرون

09:59 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

استطلاعات جديدة تظهر ارتفاع شعبية ماكرون

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

أظهر استطلاعان للرأي، خلال أربعة أيام، تحسنا طفيفا فى معدل الرضا عن أداء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى انخفض فى الأشهر التى تلت انتخابه فى مايو.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة "ايلابي" لصالح "بي في ام تي في"، اليوم الأربعاء، أن 16 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، أعربوا عن رضائهم عن أداء ماكرون مقارنة بـ7 بالمئة في 12 و 13 سبتمبر.

وبلغت نسبة غير الراضين عن أداء ماكرون نحو 39 بالمئة، ارتفاعا من 37 بالمئة، في حين قال 45 بالمئة إنه ما زال من المبكر للغاية تحديد مدى الرضا عن أداء الرئيس.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة "إيفوب" لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، يوم الأحد، أن 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع راضون عن ماكرون، بزيادة 5 نقاط، في حين أعرب 53 بالمئة عن عدم رضائهم، بانخفاض أربع نقاط.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته "ايلابي" وجهات نظر متضاربة حول تحركات سياسة ماكرون حتى الان.

واتفق نحو 68 بالمئة من المستطلعة آراؤهم على أن سياساته تتفق مع وعوده الانتخابية.

ومع ذلك، شكك 59 بالمئة في أن تكون هذه السياسات فعالة لتنشيط الاقتصاد، وأعرب 31 بالمئة فقط عن اعتقادهم أنها عادلة.

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