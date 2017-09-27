​التعليم: حل أزمة الفترة المسائية بمدارس الجيزة بعد شكاوى أولياء الأمور

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إنه تم حل أزمة طلاب الفترة المسائية بمدارس الجيزة بعد تظاهر أولياء أمور طلاب مدرسة أم الأبطال الرسمية للغات اعتراضًا على وجود أبنائهم بالفترة المسائية بها، وطالبوا بنقلهم إلى الفترة الصباحية.

وذكر خيري، في بيان صحفي، أن إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة توجهت إلى المدرسة والتقت أولياء الأمور وناقشت معهم بعض المقترحات التي لاقت القبول والترحاب منهم، وتم نقل أبنائهم إلى الفترة الصباحية.

وأوضح أنه تم نقل 4 فصول تابعين للمرحلة الإعدادى بنات إلى مدرسة أم الأبطال الثانوي بنات المجاورة لهم.

وأضاف خيري أنه تم بحث الشكوى الخاصة بمدرسة يوسف جاد الله الرسمية للغات، حيث تَجمع أولياء الأمور لنقل أبنائهم من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية للصف الأول الإبتدائي، وتوجهت إلهام إمدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى المدرسة، وتحدثت مع أولياء الأمور، وعرضت بعض المقترحات، والتي استقبلها أولياء الأمور بالموافقة، وتم حل المشكلة من خلال نقل التلاميذ إلي الفترة الصباحية وذلك بفتح حجرة الزائرة الصحية كفصل وكذلك فتح حجرة المدير كفصل ونقلهم الي حجرات أصغر.

وتابع خيري أنه تم بحث ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بشأن مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية المشتركة بالخانكة، حيث تم تداول صورة منسوبة للمدرسة.

وأوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه قد تم بحث الشكوى وإرسال فريق من المتابعة، وتبين أن السجاد الموضح بالصورة خاص بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة وذلك في إطار عملية التنظيف من المدرسة استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وخاصًة أن مرحلة رياض الأطفال لم يتم فتح الفصول بها في نفس توقيت المرحلة الابتدائية.

وقال خيري أنه أثناء تفقد سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد تم رصد عدم وجود سجلات لكشوف أسماء الطلبة في مدرسة كفر سعد البلد، وهو ما تسبب في فوضى أثناء دخولهم إلى المدرسة، وبحضور مدير الإدارة التعليمية حذر سويلم مديرة المدرسة تحذير شديد اللهجة بعدم التهاون والحرص علي تواجد جدول الحصص وكشوف الأسماء داخل الفصول حتي يتسنى للطلاب معرفة أماكنهم وتوقيت الحصص المقررة، وعلي الفور وأثناء تواجده بالمدرسة قامت المديرة بتصحيح الوضع وتوزيع الكشوف والجداول بجميع الفصول الدراسية.

وأضاف خيري أنه تم بحث الشكوى الخاصة بمدرسة تندة الإنجيلية الإبتدائية بالمنيا حيث أنها مُحاطة بالقمامة ويجاورها أفران اطبلدية ويصطف الحمير بجوارها، وأوضح صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن هذه المدرسة هى من ضمن المدارس المُعانة للتربية والتعليم، التى يتبرع بها أصحابها من أجل تعلم الأطفال، وهي عبارة عن دورين؛ الدور الأرضي فصول، والدور الثاني يوجد به فصلين بالإضافة إلى سكن تابع للكنيسة، والمدرسة ضمن المدارس التي تم معاينتها عن طريق إستشاري من كلية الهندسة التابع لمشروع رئاسة مجلس الوزراء للمرورعلى المدارس ومعاينتها وكانت المدرسة ضمن مدارس داهمة الخطورة وتم عمل مقايسة صيانة لها عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، ومازالت الصيانة جارية ولم يتم تسليمها حتى الآن؛ علماً بأن الصورة التي بها (الأفران والحيوانات) خارج سور المدرسة، حيث تمت مخاطبة المجلس القروي لإزالة التعديات حول سور المدرسة.