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الإسكان توضح حقيقة مخطط تطوير «الوراق»

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الإسكان توضح حقيقة مخطط تطوير «الوراق» الإسكان توضح حقيقة مخطط تطوير «الوراق»

التحرير

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قال الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان، إن الهيئة مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية، فى إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائى، والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها.

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وأضاف فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما يتم نشره، حول مخطط تطوير جزيرة الوراق، مؤكدًا أن عار تمامًا من الصحة، ولا يعدو كونه أفكارًا قديمة لأحد المخططين مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أي جهة من الدولة، وتبعها أفكار ومقترحات أخرى عديدة.

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التحرير

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