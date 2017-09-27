البابا تواضروس: الكنيسة الارثوذكسية ترفض زواج المثليين

وادي النطرون- أ ش أ:

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، عن رفض الكنيسة لزواج المثليين، مؤكدًا أن الزواج له شكل واحد بين الرجل والمرأة منذ بدء الخليقة.

وقال البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، "إن الفلسفة تصل بالإنسان إلى الإلحاد وإنكار وجود الله والأفكار الشاذة".

وأضاف: "أنه في مؤتمر الأسرة العالمي.. ذكرت عبارة كل أشكال الزواج، مما استوقف كنيستنا أمامه، فهناك زواج مثلي وأخذوا علم مذكور في الكتاب المقدس وهو قوس قزح ليأخذوه علمًا لهم رغم أن الله أوجده فى الطبيعة، وهى فلسفات تطفئ البصيرة".

وانتهى: "تخيلوا العالم بعد جيل أو اثنين أو ثلاثة به هذا الشكل من الزواج فكيف يكون العالم وقتها".​