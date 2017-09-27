أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس: الكنيسة الارثوذكسية ترفض زواج المثليين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس: الكنيسة الارثوذكسية ترفض زواج المثليين

09:48 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

البابا تواضروس: الكنيسة الارثوذكسية ترفض زواج المثليين

البابا تواضروس

وادي النطرون- أ ش أ:

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، عن رفض الكنيسة لزواج المثليين، مؤكدًا أن الزواج له شكل واحد بين الرجل والمرأة منذ بدء الخليقة.

وقال البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، "إن الفلسفة تصل بالإنسان إلى الإلحاد وإنكار وجود الله والأفكار الشاذة".

وأضاف: "أنه في مؤتمر الأسرة العالمي.. ذكرت عبارة كل أشكال الزواج، مما استوقف كنيستنا أمامه، فهناك زواج مثلي وأخذوا علم مذكور في الكتاب المقدس وهو قوس قزح ليأخذوه علمًا لهم رغم أن الله أوجده فى الطبيعة، وهى فلسفات تطفئ البصيرة".

وانتهى: "تخيلوا العالم بعد جيل أو اثنين أو ثلاثة به هذا الشكل من الزواج فكيف يكون العالم وقتها".​

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017

    أخبار

  • جامعة حلوان تحقق في رفع أحد طلابها علم "المثليين" في حفل "مشروع ليلى"

    أخبار

  • رئيس الطائفة الإنجيلية: التنوع وقبول الآخر طريقة للتماسك والنظر للمستقبل

    أخبار

  • البابا تواضروس: الكنيسة ظلت موحدة 5 قرون.. ومجلس الكنائس ​مهمته صنع

    أخبار

إعلان

9b820128a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية