ترامب يعرب عن ثقته فى إصلاح الرعاية الصحية العام القادم
ترامب يعرب عن ثقته فى إصلاح الرعاية الصحية العام القادم
09:57 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
واشنطن - (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن ثقته في قيام الكونجرس بتمرير اصلاحات الرعاية الصحية العام القادم، على الرغم من فشل المحاولة الأخيرة هذا الأسبوع.
وزعم ترامب أنه كان بوسع حزبه الجمهوري إلغاء قانون الرعاية الصحية، الذي صدر خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن أحد المشرعين الجمهوريين موجود في المستشفى، وغير قادر على التصويت. ولم يتضح بعد من هو عضو مجلس الشيوخ الذي كان ترامب يشير إليه.
وكان أعضاء المجلس قد قالوا فقط إنهم لم يحصلوا على الأصوات الكافية من أجل تجديد محاولتهم.
وأضاف ترامب أنه سيخطط بدلا من ذلك للتوقيع على أوامر تنفيذية بشأن الرعاية الصحية، وأنه سيحاول مرة أخرى سن حل تشريعي مطلع العام المقبل.
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