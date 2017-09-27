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ترامب يعرب عن ثقته فى إصلاح الرعاية الصحية العام القادم

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مصراوي Masrawy

يعرب عن ثقته فى إصلاح الرعاية الصحية العام القادم

09:57 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ترامب يعرب عن ثقته فى إصلاح الرعاية الصحية العام القادم

واشنطن - (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن ثقته في قيام الكونجرس بتمرير اصلاحات الرعاية الصحية العام القادم، على الرغم من فشل المحاولة الأخيرة هذا الأسبوع.

وزعم ترامب أنه كان بوسع حزبه الجمهوري إلغاء قانون الرعاية الصحية، الذي صدر خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن أحد المشرعين الجمهوريين موجود في المستشفى، وغير قادر على التصويت. ولم يتضح بعد من هو عضو مجلس الشيوخ الذي كان ترامب يشير إليه.

وكان أعضاء المجلس قد قالوا فقط إنهم لم يحصلوا على الأصوات الكافية من أجل تجديد محاولتهم.

وأضاف ترامب أنه سيخطط بدلا من ذلك للتوقيع على أوامر تنفيذية بشأن الرعاية الصحية، وأنه سيحاول مرة أخرى سن حل تشريعي مطلع العام المقبل.

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مصراوي Masrawy

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