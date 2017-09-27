اتفاق "ماكرون" و"جينتيلوني" على إدارة شركة إيطالية لأحواض بناء سفن في فرنسا

باريس - (د ب أ):

توصلت فرنسا وايطاليا إلى اتفاق يسمح لإحدى الشركات الإيطالية بالاستحواذ على حوض بناء سفن استراتيجي في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاربعاء، بعد اجتماعه برئيس وزراء إيطاليا "باولو جينتيلوني" إن شركة "فينكانتايري" الإيطالية المملوكة للدولة ستستحوذ على 50% من أسهم حوض بناء السفن المدنية والحربية الفرنسي "إس.تي.إكس فرانس" والذي يعمل فيه حوالي 2700 عامل.

في الوقت نفسه، ستستحوذ "فينكانتايري" على حصة إضافية مقابل سداد قروض طويلة الأجل للحكومة الفرنسي، والتي يمكنها استرداد هذه الحصة ، إذا لم ترض باريس عن طريقة إدارة الشركة الإيطالية لحوض بناء السفن.

كانت وسائل الإعلام الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحصة الإضافية ستكون 1% من رأسمال "إس.تي.إكس" وهو ما يعني انفراد الشركة الإيطالية بحصة الأغلبية الحاكمة في حوض بناء السفن الفرنسي.

وقال ماكرون إنه تم التوصل إلى اتفاق مفيد للجميع يضمن عدم خروج التكنولوجيا من حوض بناء السفن في مدينة سان نازير الفرنسية، وأن الحوض لن يتحمل أي ديون إضافية، مضيفا أن شركة "فينكانتايري" ستكون "المشغل الصناعي" للحوض.

ينهي هذا الاتفاق نزاعا قويا بين روما وباريس بشأن ملكية حوض بناء السفن. وكانت "فينكانتايري" قد وافقت في وقت سابق من العام الحالي على شراء 6ر66% من أسهم "إس.تي.إكس" من ملاكها الكوريين الجنوبيين.

ووافقت الشركة الإيطالية في وقت لاحق على تقليص الحصة إلى 48% إلى جانب امتلاك شركة إيطالية أخرى ما بين 6 و8% من أسهم الحوض بما يعطي الإيطاليين حصة الأغلبية، لكن الحكومة الفرنسية عرقلت الصفقة في تموز/يوليو الماضي مما أثار غضب روما.

يأتي الاتفاق الجديد بعد يوم واحد من إعلان شركة الإلكترونيات الألمانية "سيمنس" اعتزامها الاستحواذ على 50% من أسهم شركة صناعة القطارات الفرنسية ألستوم ودمج قطاعي السكك الحديدية في الشركتين.