أكثر من ألفي تحقيق بشأن أحداث الشغب على هامش قمة العشرين في ألمانيا

هامبورج - (د ب أ):

بلغ عدد القضايا التي تحقق فيها الشرطة في هامبورج بشأن أحداث الشغب، التي وقعت على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج، أكثر من ألفي قضية وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من وقوع هذه الأحداث.

وقال رئيس شرطة هامبورج رالف مارتن، اليوم الأربعاء في هامبورج، إن لجنة التحقيق الخاصة تتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3000 قضية.

وتعتقد الشرطة وهيئة حماية الدستور "المخابرات الداخلية" أن 5000 جاني كانوا يحضرون لأعمال عنف في الأيام الثلاثة السابقة للسادس وحتى الثامن من تموز/يوليو الماضي، وهي فترة إقامة القمة.

وقال رئيس اللجنة، يان هيبر، إن اللجنة لا تزال في بداية عملها في ضوء كثرة المواد المصورة الواجب تحليلها.

كما أوضح رئيس اللجنة أن هناك كماً هائلاً من البيانات، من بينها نحو 25 ألف مقطع مصور التقطت من قبل ضباط شرطة، بالإضافة إلى عدد أكبر من الصور التي التقطتها كاميرات مراقبة في الحافلات والقطارات ومحطات القطارات.

وإضافة إلى ذلك، تلقت الشرطة 7000 معلومة عبر موقعها الإلكتروني جاري تحليلها.