ضبط 1.5 طن بانجو قبل تهريبها على شاطئ السخنة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أحبطت قوات حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميداني، تهريب شحنة من مخدر البانجو عبر خليج السويس، زنة 1.5 طن، وتم ضبط المهربين والسيارة المستخدمة في نقل المواد المخدرة، وأحيلا للنيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لمكتب حرس حدود الجيش الثالث، تفيد باعتزام مهربين نقل كمية كبيرة من مخدر البانجو من شبة جزيرة سيناء إلى السويس بحرًا، عبر خليج السويس، عقب تضييق الخناق على المهربين في نفق الشهيد أحمد حمدي والمعديات وضبط كميات كبيرة في الفترة الماضية.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى مكان تسليم شحنة البانجو، حيث حدد المهربون منطقة غير ممهدة على الشاطئ، لاستلام أجولة المواد المخدرة.

وأعدت العناصر الأمنية عدة كمائن للمهربين، وبمجرد إنزال الشحنة في المياه وسحبها للشاطئ، داهمت القوات المهربين قبل تحميل المخدرات على السيارة، وبحصر الكمية بلغت 30 جوال زنة كلًا منها 50 كيلو، وبداخل كل جوال 12 لفافة كبيرة الحجم، ومتوسط وزن كلًا منها 4 كيلو.