«المحافظين» يضع «التأمين الصحي» على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان

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قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، إن الحزب وضع على أولويات أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، عددًا من القوانين أهمها "التأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، وتعديل قانون الأزهر".

وأوضح حنتيش، خلال حلقة نقاشية عقدها الحزب مع الصحفين، أن الحزب يجهز لمشروعات بقوانين أخرى خلال دور الانعقاد المقبل، وهي مشروع قانون إنشاء الإذاعات المحلية، وتعديل قوانين التعاونيات (الاستهلاكي والإنتاجي والزرعي والإسكاني)، وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية لتوطين التكنولوجيا وتغيير الفكر التقليدي عن طريق زيادة دور الاستثمار التعاوني داخل الاقتصاد المصري، وقانون إنشاء مفوضية منع التمييز.

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وتابع: "إضافة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم، وقانون تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية الثروة السمكية، وتشكيل كيان مكافحة الفساد؛ لكونه من القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور، وقانون رعاية أسر الشهداء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".