أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المحافظين» يضع «التأمين الصحي» على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان

Google+ Print
«المحافظين» يضع «التأمين الصحي» على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان «المحافظين» يضع «التأمين الصحي» على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، إن الحزب وضع على أولويات أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، عددًا من القوانين أهمها "التأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، وتعديل قانون الأزهر".

وأوضح حنتيش، خلال حلقة نقاشية عقدها الحزب مع الصحفين، أن الحزب يجهز لمشروعات بقوانين أخرى خلال دور الانعقاد المقبل، وهي مشروع قانون إنشاء الإذاعات المحلية، وتعديل قوانين التعاونيات (الاستهلاكي والإنتاجي والزرعي والإسكاني)، وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية لتوطين التكنولوجيا وتغيير الفكر التقليدي عن طريق زيادة دور الاستثمار التعاوني داخل الاقتصاد المصري، وقانون إنشاء مفوضية منع التمييز.

شاهد أيضا

وتابع: "إضافة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم، وقانون تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية الثروة السمكية، وتشكيل كيان مكافحة الفساد؛ لكونه من القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور، وقانون رعاية أسر الشهداء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف