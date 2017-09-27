حنتيش: انتخاب رئيس هيئة برلمانية للمحافظين مع بداية دور الانعقاد المقبل

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قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، إن الحزب من المقرر أن يقوم بانتخاب رئيس هيئة الحزب البرلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل من خلال مكتبه السياسي.

وأكد "حنتيش" خلال حلقة نقاشية عقدها الحزب مع الصحفيين، أن الحزب يجهز لعقد مؤتمره العام، ومن المقرر تحديد موعد المؤتمر.

وعن تراجع المهندس أكمل قرطام عن استقالته، أكد حنتيش أنه لن يتراجع عن استقالته من البرلمان خاصة أنها جاءت لإثبات موقف ولرفض التعامل مع مقترحات النواب بشكل غير جيد.

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وأوضح المتحدث الرسمي، أن الحزب يرفض الدعوات المتعلقة بتعديل المدة الرئاسية في الدستور لأن الاقتراب منه حاليًا يهدد الاستقرار في البنية التشريعية للبلاد.

وتابع، "طالما ارتضينا بمواد الدستور من البداية فلا يجب تعديله إلا بعد تفعيل تلك المواد على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعديل يسيء للرئيس في الوقت الحالي.