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حكام مباريات «الخميس» في الأسبوع الرابع بالدوري

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حكام مباريات «الخميس» في الأسبوع الرابع بالدوري حكام مباريات «الخميس» في الأسبوع الرابع بالدوري

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدًا الخميس، في الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت حكام مباريات الغد كالتالي:
النصر أمام المقاولون العرب: سعيد حمزة ويعاونه نور سعيد ومصطفى حسين، بينما علي الكيكي حكمًا رابعًا.

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طلائع الجيش أمام المصري: إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد محمود لطفي وهاني خيري، بينما حسين إسماعيل حكمًا رابعًا.

وادي دجلة أمام سموحة: محمود البنا ويعاونه محمود أبوالرجال ورجب محمد، بينما أحمد العبادي حكمًا رابعًا.

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