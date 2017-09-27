نيبوشا يلجأ «لكرة التنس والكرات البالونية» في مران الزمالك

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة إنبي الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام

وحرص نيبوشا المدير الفني للفريق ومعه طارق يحيى المدرب العام ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد وماركو مدرب الأحمال على استخدام كرة التنس والكرات البالونية الكبيرة خلال المران لزيادة تركيز اللاعبين وزيادة رتم الإداء والتحكم فى الكرة والسرعة والدقة.

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وركز مدرب الأحمال ماركو على تكثيف تدريبات الإطالة خلال المران من أجل زيادة اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم لمباراة إنبي المقرر لها الجمعة المقبلة.