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عمر جابر خارج قائمة بازل في مواجهة بنفيكا

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عمر جابر خارج قائمة بازل في مواجهة بنفيكا عمر جابر خارج قائمة بازل في مواجهة بنفيكا

التحرير

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أعلن رفاييل فيكي مدرب بازل السويسري تشكيل فريقه الذي يواجه بنفيكا البرتغالي، ويغيب عن اللقاء الدولي المصري عمر جابر للإصابة حيث خرج من قائمة المباراة.

ويستضيف بازل على ملعبه سان جاكوب فريق بنفيكا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا وقد خسر الفريقان في الجولة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: توماس فاسليك

خط الدفاع: ماريك سوشي - مايكل لانج - إيدر ألفاريز - مانويل أكانجي

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خط الوسط:  لوكا زوفي - تولانت شاكا - ريناتو ستيفن - راؤول بيتريتا

وفي الهجوم : ريكي فان فولفسفينكل - ديميتري أوبرلين.

ولم يشارك جابر مع بازل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم..

 

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التحرير

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